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Эксперт фразой «живем своей инфекцией» оценил данные об источнике COVID

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В настоящий момент коронавирусная инфекция распространяется внутри страны, россияне стали реже привозить инфекцию из-за рубежа, заявил в разговоре с РБК вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Так он прокомментировал слова заведующего сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгия Базыкина, который заявил, что источником распространения коронавируса в ходе второй волны стали люди, которые не выезжали за рубеж. «Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать», — сказал он.

«Сейчас инфекция распространяется внутри страны. Это вполне естественно, как мне кажется. Ездить стали меньше, привозить инфекцию тоже. Некоторые страны были закрыты, люди себя ограничивают в поездках. Живем своей инфекцией», — заявил он.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Коронавирус распространяется в основном внутри страны, а вероятность заражения от приехавших из-за границы уменьшилась, заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«В первую волну началом эпидемии послужил первый приехавший пациент, нулевой — из Италии. Дальше заражение пошло в популяцию. Учитывая, что количество приезжающих сейчас резко снизилось, понятно, что инфекция распространяется в основном внутри жителей России, уменьшилась вероятность заражения от приехавших. Но это не означает, что они не привозят инфекцию», — добавила она. Также Попович отметила, что из-за большого объема выявляемых случаев заболевания и достаточно длительного инкубационного периода определить источник инфекции зачастую становится невозможно.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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