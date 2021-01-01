Эксперт фразой «живем своей инфекцией» оценил данные об источнике COVID

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В настоящий момент коронавирусная инфекция распространяется внутри страны, россияне стали реже привозить инфекцию из-за рубежа, заявил в разговоре с РБК вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Так он прокомментировал слова заведующего сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгия Базыкина, который заявил, что источником распространения коронавируса в ходе второй волны стали люди, которые не выезжали за рубеж. «Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать», — сказал он.

«Сейчас инфекция распространяется внутри страны. Это вполне естественно, как мне кажется. Ездить стали меньше, привозить инфекцию тоже. Некоторые страны были закрыты, люди себя ограничивают в поездках. Живем своей инфекцией», — заявил он.

Коронавирус распространяется в основном внутри страны, а вероятность заражения от приехавших из-за границы уменьшилась, заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.