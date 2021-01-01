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В РАН назвали способ остановить мутацию коронавируса

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Чтобы остановить мутацию коронавируса, люди должны массово вакцинироваться. Об этом заявил заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин, передает «РИА Новости».

«Необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать», — указал он.

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По словам профессора, чем больше распространяется вирус, тем больше он мутирует. Пока, как уточнил Базыкин, изменения направлены на увеличение заразности, но нельзя исключать, что последующие мутации увеличат и тяжесть протекания заболевания.

В декабре новый штамм коронавируса выявили в Великобритании. Власти страны заявили, что он на 70% заразнее ранее циркулировавшего вида. Мутация успела попасть на территории ЮАР, Австралии, Дании, Италии, Нидерландов.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович уточняла, что пока нет доказательств влияния нового штамма вируса на смертность от него или тяжесть заболевания.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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