В РАН назвали способ остановить мутацию коронавируса

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Чтобы остановить мутацию коронавируса, люди должны массово вакцинироваться. Об этом заявил заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин, передает «РИА Новости».

«Необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать», — указал он.

По словам профессора, чем больше распространяется вирус, тем больше он мутирует. Пока, как уточнил Базыкин, изменения направлены на увеличение заразности, но нельзя исключать, что последующие мутации увеличат и тяжесть протекания заболевания.

В декабре новый штамм коронавируса выявили в Великобритании. Власти страны заявили, что он на 70% заразнее ранее циркулировавшего вида. Мутация успела попасть на территории ЮАР, Австралии, Дании, Италии, Нидерландов.