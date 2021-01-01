Отца осужденной за госизмену россиянки не пустили на оглашение приговора

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Отца осужденной в Калининграде за государственную измену Антонины Зиминой отказались пускать на оглашение приговора дочери. Об этом Константин Зимин рассказал РБК.

«Я на заседании не присутствовал — не пустили, было много омоновцев. Прошлые заседания проходили точно так же», — сказал он.

Суд признал Зимину и ее мужа Константина Антонца виновными в государственной измене, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 12,5 года соответственно, а также штрафы в 100 тыс. руб. Зимина считает уголовное дело сфабрикованным, защита намерена обжаловать решение суда.

По версии следствия, супруги были завербованы латвийскими спецслужбами, после чего они передали иностранной разведке данные сотрудника ФСБ, назвали его имя и должность.