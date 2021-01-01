В Москве-реке обнаружили масляное пятно

На поверхности Москвы-реки в районе Строгино обнаружили масляное пятно. Сейчас проводятся работы по ликвидации загрязнения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосводостока.

«В Строгинской пойме возле улицы Авиационная на реке Москве коммунальными службами проводятся оперативные меры по ликвидации небольшого масляного пятна», — говорится в сообщении. Площадь пятна там не уточнили.

На место прибыли сотрудники Мосводостока, а также департамента ГО и ЧС. Они проводят обработку воды специальными средствами с использованием терморасщепленного сорбента, а также препаратом «Гидробрейк». Распространение пятна уже локализовано.