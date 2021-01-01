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Общество ,  
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В Москве-реке обнаружили масляное пятно

Фото:пресс-служба Мосводостока Фото:пресс-служба Мосводостока Фото:пресс-служба Мосводостока
Фото: пресс-служба Мосводостока

На поверхности Москвы-реки в районе Строгино обнаружили масляное пятно. Сейчас проводятся работы по ликвидации загрязнения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосводостока.

«В Строгинской пойме возле улицы Авиационная на реке Москве коммунальными службами проводятся оперативные меры по ликвидации небольшого масляного пятна», — говорится в сообщении. Площадь пятна там не уточнили.

МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки
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Фото:krasnogorsk-adm.ru

На место прибыли сотрудники Мосводостока, а также департамента ГО и ЧС. Они проводят обработку воды специальными средствами с использованием терморасщепленного сорбента, а также препаратом «Гидробрейк». Распространение пятна уже локализовано.

В мае этого года сотрудники МЧС ликвидировали масляное пятно в районе Павшинской поймы в Красногорске. В этом месте река Банька впадает в Москву-реку. Сообщалось, что нефтяное пятно растянулось вдоль береговой линии на 500 м. Тогда в министерстве экологи Московской области предположили, что загрязнение стало следствием незаконного сброса топлива с корабля или слива сточных вод.

Москва-река масляное пятно экология Мосводосток новости
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