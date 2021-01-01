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Пожар произошел на территории станции переливания крови в Уфе

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Пожар произошел на территории Республиканской станции переливания крови в Уфе. Данных о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС по Башкирии.

Спасатели получили информацию о пожаре в 07:51 (05:51 мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение из окна четвертого этажа. Из здания были эвакуированы 150 человек.

Пожар был локализован на площади 80 кв. м в 08:25 (06:25 мск), открытое горение было ликвидировано в 08:28 (06:25 мск).

К тушению пожара были привлечены 15 единиц техники и 61 человек личного состава.

Причины пожара пока не известны. На место выехали эксперты пожарной лаборатории и дознаватель.

Уфа пожар
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