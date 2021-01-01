Один человек погиб при пожаре в доме на западе Москвы

Фото: АГН «Москва»

Один человек погиб, еще четверо пострадали при пожаре в 14-этажном жилом доме на западе столицы, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

«После проверки скорой из 6 спасенных 4 человека пострадали и 1 человек погиб (взрослый)», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре в квартире по адресу улица Академика Павлова, дом 27, корп. 1 поступила в 18:34. Возгорание произошло на 10-м этаже, его площадь составила 45 кв. м.

Сейчас огонь ликвидирован, уточнили в ведомстве.