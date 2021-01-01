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Один человек погиб при пожаре в доме на западе Москвы

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Один человек погиб, еще четверо пострадали при пожаре в 14-этажном жилом доме на западе столицы, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

«После проверки скорой из 6 спасенных 4 человека пострадали и 1 человек погиб (взрослый)», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре в квартире по адресу улица Академика Павлова, дом 27, корп. 1 поступила в 18:34. Возгорание произошло на 10-м этаже, его площадь составила 45 кв. м.

Сейчас огонь ликвидирован, уточнили в ведомстве.

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19 декабря в столице в административном здании «Мосгоргеотреста» на Ленинградском проспекте произошел пожар на площади 300 кв. м. Всего из здания было эвакуировано около 130 человек.

пожар Москва пострадавшие
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