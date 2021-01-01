Ретейлер назвал самые дорогие покупки россиян в 2020 году

Офис компании Lamoda (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Самую дорогую покупку в 2020 году на онлайн-платформе Lamoda сделал житель Саратова, она обошлась ему в 154,350 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Lamoda.

Мужчина приобрел утепленную куртку Neil Barrett. На втором месте оказался житель Хабаровска, который купил кожаную мужскую куртку от бренда Aeronautica Militare за 115 667 тыс. руб. На третьем месте — кожаная куртка того же бренда за 111 333 тыс. руб, которую приобрел житель Москвы.

Самой дорогой покупкой из аксессуаров стала сумка Marni за 70,7 тыс. руб. Ее купила жительница Котельников. Среди обуви самыми дорогими оказались ботфорты за Stuart Weitzman за 65,3 тыс. руб., которые купила москвичка.

Лидером продаж среди премиум-брендов в 2020 году стал бренд Karl Lagerfeld. Далее следуют Boss, Emporio Armani, Polo Ralph Lauren, Michael Kors и Liu Jo.