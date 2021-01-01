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Кабмин подготовил постановление о двойных выплатах медикам в праздники

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Правительство России по поручению президента Владимира Путина подготовило постановление об удвоении выплат медикам, которые будут помогать заболевшим COVID-19 в новогодние праздники. Об этом сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

«Правительством подготовлено соответствующее постановление. Повышенную специальную социальную выплату уже в январе получат врачи и медсестры — все те, кому она положена», — указал он.

Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в праздники
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Мишустин попросил Министерство здравоохранения, Фонд социального страхования и глав регионов сделать так, чтобы медики получили эти надбавки в срок.

Накануне Путин заявил, что доплаты медикам за работу с больными COVID-19 в новогодние праздники должны выплачиваться в двойном размере. Согласно Трудовому кодексу работа в выходные оплачивается в двойном размере, однако дополнительные выплаты медикам там не регулируются.

Мишустин подписал распоряжение о выплатах медикам за борьбу с COVID-19
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее власти продлили ежемесячные выплаты всем, кто оказывает помощь больным COVID-19, включая медиков, до 31 декабря 2021 года.

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Медики за каждую смену работы с пациентами с коронавирусом получают 2430 руб., медсестры и фельдшеры — 600 руб. Для медиков, работающих в стационарах, предусмотрена выплата до 3880 руб. за смену, медсестрам — 2430 руб., младшему медперсоналу — 1215 руб.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Новый год правительство медики выплаты
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Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в праздники
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Мишустин подписал распоряжение о выплатах медикам за борьбу с COVID-19
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