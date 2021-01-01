Кабмин подготовил постановление о двойных выплатах медикам в праздники

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Правительство России по поручению президента Владимира Путина подготовило постановление об удвоении выплат медикам, которые будут помогать заболевшим COVID-19 в новогодние праздники. Об этом сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

«Правительством подготовлено соответствующее постановление. Повышенную специальную социальную выплату уже в январе получат врачи и медсестры — все те, кому она положена», — указал он.

Мишустин попросил Министерство здравоохранения, Фонд социального страхования и глав регионов сделать так, чтобы медики получили эти надбавки в срок.

Накануне Путин заявил, что доплаты медикам за работу с больными COVID-19 в новогодние праздники должны выплачиваться в двойном размере. Согласно Трудовому кодексу работа в выходные оплачивается в двойном размере, однако дополнительные выплаты медикам там не регулируются.