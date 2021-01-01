МЧС предупредило москвичей о метели

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В ночь на пятницу, 25 декабря, и в течение дня в Москве ожидается сильный снег и метель. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

«Во второй половине ночи 25 декабря с сохранением в течение суток местами ожидается сильный снег, вечером в ТАО и НАО с мокрым снегом», — сообщили в главке.

По данным МЧС, москвичей ожидает метель, гололедица на дорогах, снежные заносы, а местами и усиление ветра с порывами до 12—17 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк спрогнозировала, что к концу недели столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. Приближающийся циклон 25 декабря принесет волну сырого и теплого воздуха, отмечала она. Она не исключала усиления снегопадов, которые к выходным должны ослабнуть, а морозы — усилиться.