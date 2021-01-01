Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 74,84 (-0,62) Инвестиции, 14:22
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 91,35 (-0,63) Инвестиции, 14:22
Как украсили Москву к Новому году. Фоторепортаж Общество, 15:07  Мантуров объяснил причины неудач Superjet 100 за рубежом Бизнес, 15:00 Фигурист Коляда выиграл короткую программу на чемпионате России Спорт, 14:59 Путин потребовал от чиновников не списывать сбои и ошибки на пандемию Политика, 14:55 МЧС предупредило москвичей о метели Общество, 14:54 Прокурор назвала мотив задержавших Голунова полицейских Общество, 14:53 Как не жертвовать красотой ради комфорта: выбираем гардероб онлайн РБК и ЦУМ, 14:49 Все только начинается: вышел журнал РБК Тренды о жизни в эпоху перемен Футурология, 14:30  Прокурор заявила о преступной группе полицейских из дела Голунова Общество, 14:30 Путин заявил о недостатках в работе правительства во время пандемии Политика, 14:26 Новый гендиректор «Локомотива» рассказал о будущем Николича Спорт, 14:25 В Ростуризме предложили включить все санатории в программу кешбэка Общество, 14:22 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 14:20 В Сеть утекли данные клиентов брокера «Фридом Финанс» Финансы, 14:12
Общество ,  
0 

МЧС предупредило москвичей о метели

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В ночь на пятницу, 25 декабря, и в течение дня в Москве ожидается сильный снег и метель. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

«Во второй половине ночи 25 декабря с сохранением в течение суток местами ожидается сильный снег, вечером в ТАО и НАО с мокрым снегом», — сообщили в главке.

По данным МЧС, москвичей ожидает метель, гололедица на дорогах, снежные заносы, а местами и усиление ветра с порывами до 12—17 м/с.

Синоптик пообещал скандинавскую погоду на Новый год в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк спрогнозировала, что к концу недели столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. Приближающийся циклон 25 декабря принесет волну сырого и теплого воздуха, отмечала она. Она не исключала усиления снегопадов, которые к выходным должны ослабнуть, а морозы — усилиться.

погода метель снег мокрый снег Москва
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter