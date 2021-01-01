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Технологии и медиа ,  
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Минобороны провело испытание баллистических ракет «Ярс» и «Синева»

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Военные под руководством верховного главнокомандующего — президента страны Владимира Путина провели тренировку ядерных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В тренировке принимали участие силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил. Во время учений были отработаны действия расчетов пусковых установок ракетных войск, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил, а также атомной ракетной подводной лодки Северного флота. Пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены.

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«РИА Новости» уточняет, что были испытаны баллистические ракеты «Ярс» и «Синева». Их запуски проводились с испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка. Учебные удары были выполнены по полигонам Кура и Пембой.

В конце ноября Минобороны сообщило об успешном испытании новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Учения проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Демин отметил, что после серии испытаний новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

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