Минобороны провело испытание баллистических ракет «Ярс» и «Синева»

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Военные под руководством верховного главнокомандующего — президента страны Владимира Путина провели тренировку ядерных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В тренировке принимали участие силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил. Во время учений были отработаны действия расчетов пусковых установок ракетных войск, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил, а также атомной ракетной подводной лодки Северного флота. Пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены.

«РИА Новости» уточняет, что были испытаны баллистические ракеты «Ярс» и «Синева». Их запуски проводились с испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка. Учебные удары были выполнены по полигонам Кура и Пембой.