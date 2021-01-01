Эксперты оценили опасность приближающихся к Земле астероидов

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Три астероида, которые 25 декабря приблизятся к Земле, не представляют опасности и должны пролететь мимо. Об этом заявили опрошенные РБК эксперты.

«Такое расстояние — это очень далеко от Земли, шансов попасть на планету нет», — отметил доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов.

По данным NASA, 25 декабря к Земле приблизятся астероиды 2020 YM1 и 501647 из группы Атона (их орбиты пересекают земную орбиту с внутренней стороны) и один астероид 2020 XY из группы Аполлона (орбита пересекает земную орбиту с внешней стороны). Самый большой астероид — 501647, его размер может составлять до 210 м, остальные меньше. Размер 2020 YM1 не превышает разброса в 3,1–7 м, 2020 XY величиной от 21 до 47 м.

Ближе всех к Земле приблизится самый маленький астероид — 2020 YM1. Наиболее вероятное расстояние от его центра до центра Земли составит более 629 тыс. км. Расстояние с самым большим астероидом, скорее всего, будет более 3 млн км.

Советский и российский астроном, академик РАН Михаил Маров отметил, что раньше мимо Земли благополучно пролетали небесные тела размером немного менее 200 м и на расстоянии в три-четыре раза меньше.