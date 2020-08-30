«Роскосмос» оценил опасность приближающегося к Земле астероида

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В «Роскосмосе» назвали несущественной вероятность столкновения астероида, который пролетит 1 сентября вблизи Земли. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Вероятность столкновения астероида 2011 ES4 была рассчитана еще в 2011 году и была признана несущественной», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» добавили, что астероиды из группы Аполлонов часто приближаются к Земле. Так, в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тыс. километров. Отмечается, что наибольшее число сближений — новые объекты, и только 10 объектов обнаружены ранее (в 2007–2018 годах).

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщало о приближении к Земли астероида 2011 ES4. По данным управления, сближение астероида с Землей ожидается 1 сентября в 19:12 по московскому времени. Небесное тело размером от 22 до 49 м приблизится к планете на расстояние около 120 тыс. км. Для сравнения, расстояние от Луны до Земли составляет 384,4 тыс. км. Скорость полета небесного тела составит 8,16 км/с.