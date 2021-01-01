К Земле приблизится астероид стоимостью $17,4 млрд

В конце ноября мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид размером от 370 до 820 м. Об этом говорится на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA.

Астероид 153201 (2000 WO107) приблизится к нашей планете 29 ноября. Расстояние между этим небесным телом и Землей, как уточняет Space Reference со ссылкой на данные NASA, составит более 4 млн км. Для сравнения, расстояние между Луной и Землей меньше более чем в 10 раз. Астероид считается потенциально опасным из-за того, что пересекает орбиту земного шара.

Спектральный анализ показал, что астероид содержит никель, железо и кобальт. По оценкам базы данных Asterank, передает «РИА Новости», стоимость полезных ископаемых астероида составляет $17,4 млрд. Asterank подсчитывает возможную выгоду на основе спектральной классификации астероидов и их размеров.

В конце августа NASA предупредила об аномалии в магнитном поле Земли над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана. Она может выводить из строя бортовые компьютеры и мешать передачи информации со спутников. Другого видимого воздействия на повседневную жизнь на Земле аномалия пока не оказывает.