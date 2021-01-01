Еще три региона объявили 31 декабря выходным после рекомендации Путина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также перенес выходной с 26 декабря, официальное распоряжение появится в ближайшее время. Решение касается лиц, «замещающих государственные должности в регионе», и государственных гражданских служащих. Передвинуть нерабочий день с 26 на 31 число рекомендовано органам госвласти, местного самоуправления, подведомственным им учреждениям.

Сделать 31 декабря выходным предложил лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин поддержал инициативу, но пояснил, что федеральные законы не позволят правительству сделать выходной для всей страны. Президент рекомендовал принять необходимое решение властям на местах.