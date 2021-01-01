Еще три региона объявили 31 декабря выходным после рекомендации Путина
Власти Ростовской, Новосибирской и Свердловской областей объявили 31 декабря выходным днем. Ранее сделать канун Нового года выходным рекомендовал президент России Владимир Путин.
В Ростовской области выходной перенесли с 26 декабря. Соответствующий указ подписал губернатор региона Василий Голубев, он касается государственных служащих, работающих в органах исполнительной власти. Аналогичное решение губернатор рекомендовал принять руководителям всех предприятий области.
В Новосибирской области 31 число будет дополнительным нерабочим днем. Необходимое распоряжение губернатор региона Андрей Травников пообещал подписать сегодня. «В шутку — могу поздравить, в первую очередь, мужчин — у них теперь появляется возможность 31 декабря отдохнуть», — сказал он.