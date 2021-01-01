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Еще три региона объявили 31 декабря выходным после рекомендации Путина

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти Ростовской, Новосибирской и Свердловской областей объявили 31 декабря выходным днем. Ранее сделать канун Нового года выходным рекомендовал президент России Владимир Путин.

В Ростовской области выходной перенесли с 26 декабря. Соответствующий указ подписал губернатор региона Василий Голубев, он касается государственных служащих, работающих в органах исполнительной власти. Аналогичное решение губернатор рекомендовал принять руководителям всех предприятий области.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Новосибирской области 31 число будет дополнительным нерабочим днем. Необходимое распоряжение губернатор региона Андрей Травников пообещал подписать сегодня. «В шутку — могу поздравить, в первую очередь, мужчин — у них теперь появляется возможность 31 декабря отдохнуть», — сказал он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также перенес выходной с 26 декабря, официальное распоряжение появится в ближайшее время. Решение касается лиц, «замещающих государственные должности в регионе», и государственных гражданских служащих. Передвинуть нерабочий день с 26 на 31 число рекомендовано органам госвласти, местного самоуправления, подведомственным им учреждениям.

Сделать 31 декабря выходным предложил лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин поддержал инициативу, но пояснил, что федеральные законы не позволят правительству сделать выходной для всей страны. Президент рекомендовал принять необходимое решение властям на местах.

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