Роструд разъяснил порядок признания 31 декабря выходным днем
Работодатели могут объявить 31 декабря выходным днем, несмотря на то что официально этот день рабочий, напомнили в Роструде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — отметил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Он пояснил, что для этого нужно издать локальный нормативный акт и предусмотреть в нем оплату объявленного выходным дня.
Либо работнику можно дать дополнительный день отдыха как день отпуска. Кроме того, 31 декабря может считаться выходным в качестве отгула.