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Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Чукотском автономном округе 31 декабря будет выходным днем. Об этом сообщил в Instagram губернатор региона Роман Копин.

«Издал соответствующее распоряжение и рекомендую всем работодателям на территории округа установить выходной в канун Нового года», — указал он.

Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Аналогичное решение приняли власти Красноярского края. Сейчас готовится необходимый указ, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства региона. «Юристы прорабатывают детали документа, в том числе рассматривают возможность сделать это без переноса с другого выходного дня», — уточнили в пресс-службе.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее 31 число объявили выходным для работников предприятий всех форм собственности в 22 регионах. Среди них Санкт-Петербург, Ленинградская область, Крым.

Президент России Владимир Путин пояснял, что по федеральному законодательству правительство не может сделать канун Нового года выходным для всей страны. Соответствующее решение должны принять местные власти. «Рекомендую в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это», — отметил президент.

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