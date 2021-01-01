Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным

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В Чукотском автономном округе 31 декабря будет выходным днем. Об этом сообщил в Instagram губернатор региона Роман Копин.

«Издал соответствующее распоряжение и рекомендую всем работодателям на территории округа установить выходной в канун Нового года», — указал он.

Аналогичное решение приняли власти Красноярского края. Сейчас готовится необходимый указ, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства региона. «Юристы прорабатывают детали документа, в том числе рассматривают возможность сделать это без переноса с другого выходного дня», — уточнили в пресс-службе.