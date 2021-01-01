Суд удовлетворил иск к YouTube о нарушении права на частную жизнь

Фото: Ralph Peters / Global Look Press

Таганский районный суд столицы удовлетворил иск Роскомнадзора к Google LLC и его «дочке» YouTube о нарушении прав на частную жизнь. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Решением Таганского районного суда Москвы от 23.12.2020 деятельность интернет-страницы признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», — говорится в сообщении. Решение суда может быть основанием для включения YouTube в реестр нарушителей неприкосновенности персональных данных.

РБК направил запрос в Google LLC.

Как передает «Интерфакс», Роскомнадзор направил иск к YouTube в интересах матери школьницы, которая попросила защитить права ее несовершеннолетней дочери, которая фигурирует в одном из роликов, опубликованных на этом сервисе.