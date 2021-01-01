Россия снимет ограничения на поставку азербайджанских помидоров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 75,46 (+0,11) Инвестиции, 13:29
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 91,98 (-0,09) Инвестиции, 13:29
Правила жизни практикующего архитектора Марко Михича-Ефтича РБК Cтиль и Philips, 22:23 Россия вернула Боснии подаренную Лаврову икону Политика, 22:02 Как Элеонора Севенард вошла в число популярных солисток Большого театра РБК Cтиль и Louis Vuitton, 21:54 Суд удовлетворил иск к YouTube о нарушении права на частную жизнь Общество, 21:47 Памятник Аленке предложили продать с аукциона Общество, 21:44 «Локомотив» объявил о назначении нового генерального директора Спорт, 21:43 Роспотребнадзор дал рекомендации регионам насчет празднования Нового года Общество, 21:39 Reuters узнал о планах США «вонзить кол в сердце» «Северному потоку-2» Бизнес, 21:32 С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 21:25 Травмированного Тарасенко выбрали ассистентом капитана в команде НХЛ Спорт, 21:23 Семин прокомментировал новости об уходе Кикнадзе из «Локомотива» Спорт, 21:20 Умер бывший совладелец OBI и «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин Бизнес, 21:10 Россия снимет ограничения на поставку азербайджанских помидоров Бизнес, 21:01 Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 20:56
Бизнес ,  
0 

Россия снимет ограничения на поставку азербайджанских помидоров

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 24 декабря снимает временные ограничения на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Как говорится в сообщении, эти предприятия расположены в районах, где в текущем году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли.

Россия частично сняла ограничения на ввоз азербайджанских томатов
Бизнес
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

«Ограничения снимаются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики и под гарантии указанной службы», — рассказали в ведомстве.

Россельхознадзор запретил импорт томатов и яблок из Азербайджана 10 декабря. В продуктах нашли вредителей. В середине декабря Россельхознадзор разрешил импорт томатов с пяти предприятий страны.

Азербайджан — крупнейший поставщик свежих и охлажденных томатов в Россию, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2019 году эта страна завезла в Россию 172,3 тыс. т томатов на $189,1 млн. Вторым крупнейшим импортером была Турция, которая завезла 93,9 тыс. т томатов на $113,6 млн, а на третьем месте был Китай (69,4 тыс. т на $84,1 млн). В этом году Азербайджан — тоже лидер по поставкам томатов, свидетельствует статистика в базе ФТС за доступный период 2020-го. Азербайджан поставил в этом году в Россию 153 тыс. т томатов на $169,6 млн, на втором месте была Турция, а на третьем — Белоруссия.

томаты Россельхознадзор новости Азербайджан
Материалы по теме
Россия частично сняла ограничения на ввоз азербайджанских томатов
Бизнес
Россия запретила томаты из Азербайджана и Армении. 5 вопросов к запрету
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter