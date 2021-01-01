Россия снимет ограничения на поставку азербайджанских помидоров

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 24 декабря снимает временные ограничения на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Как говорится в сообщении, эти предприятия расположены в районах, где в текущем году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли.

«Ограничения снимаются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики и под гарантии указанной службы», — рассказали в ведомстве.

Россельхознадзор запретил импорт томатов и яблок из Азербайджана 10 декабря. В продуктах нашли вредителей. В середине декабря Россельхознадзор разрешил импорт томатов с пяти предприятий страны.