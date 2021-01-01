Россия частично сняла ограничения на ввоз азербайджанских томатов

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Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию томатов еще с четырех азербайджанских предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор считает возможным разрешить ввоз из Азербайджанской Республики на территорию Российской Федерации томатов с 17 декабря», — говорится в сообщении. Это связано с получением от Азербайджанской Республики дополнительных сведений о производителях томатов и анализа ранее представленных данных.

Ввоз продукции разрешен с предприятий из районов, где ранее не были зафиксированы карантинные объекты. Речь идет о фирмах из Кюрдамирского, Масаллинского, Сальянского и Аджигабульского районов.

Накануне Россия разрешила ввоз с 16 декабря томатов с предприятия в Хызинском районе республики.