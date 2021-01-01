«Яндекс» инвестировал в генетические технологии

Фото: genotek / Facebook

«Яндекс» возглавила раунд инвестиций на $4 млн в медико-генетический центр Genotek, представитель компании войдет в совет директоров центра. Об этом РБК сообщила пресс-служба Genotek.

При этом Genotek по-прежнему будет контролироваться основателями компании — Артемом Елмуратовым и Валерием Ильинским. «Яндекс», как и другие акционеры Genotek, не получит доступа к технологическим решениям компании и данным пользователей. Также компания не будет менять свою политику конфиденциальности, которая предполагает полный запрет на передачу любых персональных данных клиентов кому-либо, включая акционеров компании.

Инвестиции будут направлены на развитие научной, медицинской и коммерческой базы компании, создание новых продуктов и развитие сервисов.

«Наши команды уже сейчас работают в тесном контакте по вопросам доставки, над алгоритмами обработки данных и в автоматизации коммуникации с клиентами. Мы видим совместный интерес и в других областях — развитии телемедицинских сервисов, образовании», — так прокомментировал сделку Ильинский.