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Бизнес ,  
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«Яндекс» инвестировал в генетические технологии

«Яндекс» YNDX ₽5 098,8 -0,28% Купить
Фото: genotek / Facebook
Фото: genotek / Facebook

«Яндекс» возглавила раунд инвестиций на $4 млн в медико-генетический центр Genotek, представитель компании войдет в совет директоров центра. Об этом РБК сообщила пресс-служба Genotek.

При этом Genotek по-прежнему будет контролироваться основателями компании — Артемом Елмуратовым и Валерием Ильинским. «Яндекс», как и другие акционеры Genotek, не получит доступа к технологическим решениям компании и данным пользователей. Также компания не будет менять свою политику конфиденциальности, которая предполагает полный запрет на передачу любых персональных данных клиентов кому-либо, включая акционеров компании.

Инвестиции будут направлены на развитие научной, медицинской и коммерческой базы компании, создание новых продуктов и развитие сервисов.

«Наши команды уже сейчас работают в тесном контакте по вопросам доставки, над алгоритмами обработки данных и в автоматизации коммуникации с клиентами. Мы видим совместный интерес и в других областях — развитии телемедицинских сервисов, образовании», — так прокомментировал сделку Ильинский.

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Ранее в Genotek инвестировали бывший руководитель администрации президента Владимира Путина Александр Волошин и генеральный директор и совладелец агрохолдинга «Русагро» Максим Басов. Басов инвестировал в компанию $500 тыс., размер инвестиций Волошина не раскрывался.

Genotek основан в 2010 году. Данные ДНК-исследований, проводимых компанией, позволяют выявить вероятность возникновения заболеваний, определить происхождение, найти родственников, вместе с врачом разработать персональную программу тренировок и питания, а также поставить диагноз и подобрать эффективную терапию. В 2020 году компания разработала и запустила производство высокочувствительных ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции. Эти тесты поставляются в лаборатории России и стран СНГ.

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Компания обладает одной из крупнейших в Восточной Европе генетических лабораторий, в которой выполняет исследования для частных клиентов и медицинских клиник. В число клиентов Genotek входят Российский онкологический научный центр, Российская детская клиническая больница, Первый Московский государственный медицинский университет.

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