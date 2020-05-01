В России появился еще один тест на коронавирус

Столичная компания Genotek 30 апреля зарегистрировала собственный тест на коронавирус под названием «COVID-19 OneStep». В документе, копия которого есть у РБК, медицинское изделие называется «набором реагентов для выявления РНК коронавируса SAR-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией».

В компании Genotek РБК пояснили, что их тест в 10 раз более чувствительный, чем большинство отечественных тестов, поскольку с его помощью выявить коронавирус можно у пациентов без симптомов – в самом начале заболевания или вскоре после выздоровления. Там также указывают, что с точки зрения лабораторного протокола тест очень простой, а потому проведение анализа снижает вероятность ошибки лаборанта и экономит до 40% лабораторного времени.

Genotek – компания, которая специализируется на генетических исследованиях. С 2013 года она привлекала деньги частных инвесторов. Например, в 2016 году деньги в нее вложили бывший глава администрации президента Владимира Путина Александр Волошин и совладелец холдинга «Русагро» Максим Басов. Волошин тогда же вошел в совет директоров компании.

В 2017 году в Genotek вложился «Фармстандарт», получивший 17,5% акций компании. Целью инвестирования назывался запуск совместного проекта по разработке персонализированных лекарств в соответствии с особенностями генома.

Также накануне стало известно, что Росздравнадзор зарегистрировал отечественный тест для определения в крови антител к коронавирусу SARS-CoV-2. «Такой анализ выявляет не сам вирус, а ответ на него иммунной системы. Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19», — сообщил завлабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.



