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Дело губернатора Фургала ,  
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Мосгорсуд оставил Фургала в СИЗО

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Московский городской суд признал законным содержание под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют организации убийств и покушения на убийство. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Суд оставил жалобу без удовлетворения, решение районного суда без изменения», — говорится в сообщении.

В конце ноября Басманный районный суд Москвы продлил арест экс-губернатору до 9 марта 2021 года.

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Сергей Фургал (в центре)

Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зори, Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Фургал находится в СИЗО в Москве.

В конце июля президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Сам Фургал называет свое уголовное преследование политически мотивированным и не признает вину. 

Врио главы Хабаровского края стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. В  самом регионе до сих пор проходят несанкционированные акции протеста в поддержку Фургала.

Сергей Фургал московский районный суд новости Хабаровский край
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