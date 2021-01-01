Хабаровский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин

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Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал пиаром объявление 31 декабря выходным днем некоторыми губернаторами и предложил в последний день в году разрешить не работать женщинам. Об этом он объявил на своей прямой линии.

«Когда я вижу этот парад — объявлений 31 декабря выходным днем — со стороны некоторых губернаторов, их уже там несколько десятков, то мне кажется, что это больше похоже на пиар. Если я подпишу постановление о выходном дне, то оно будет касаться только чиновников правительства», — сказал Дегтярев.

Дегтярев отметил, что у него и у правительства края нет прав сделать 31 декабря выходным днем. По его словам, будет несправедливо, если в этот день у работников администрации края будет выходной, а сотрудники предприятий пойдут на работу.

Врио губернатора предложил «дружно решить», что 31 декабря на работу не должны идти только женщины, а мужчин отпустить с работы пораньше, после обеда. «Кто-то если хочет отпустить всех мужчин — ради бога. Это право работодателей. Не хочу, чтобы наш край стоял в ряду регионов, где губернатор принял решение, на которое не имеет права», — заключил Дегтярев.