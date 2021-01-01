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Хабаровский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал пиаром объявление 31 декабря выходным днем некоторыми губернаторами и предложил в последний день в году разрешить не работать женщинам. Об этом он объявил на своей прямой линии.

«Когда я вижу этот парад — объявлений 31 декабря выходным днем — со стороны некоторых губернаторов, их уже там несколько десятков, то мне кажется, что это больше похоже на пиар. Если я подпишу постановление о выходном дне, то оно будет касаться только чиновников правительства», — сказал Дегтярев.

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Дегтярев отметил, что у него и у правительства края нет прав сделать 31 декабря выходным днем. По его словам, будет несправедливо, если в этот день у работников администрации края будет выходной, а сотрудники предприятий пойдут на работу.

Врио губернатора предложил «дружно решить», что 31 декабря на работу не должны идти только женщины, а мужчин отпустить с работы пораньше, после обеда. «Кто-то если хочет отпустить всех мужчин — ради бога. Это право работодателей. Не хочу, чтобы наш край стоял в ряду регионов, где губернатор принял решение, на которое не имеет права», — заключил Дегтярев.

Накануне Роструд напомнил, что работодатели имеют право сделать 31 декабря выходным для своих сотрудников, несмотря на то что официально этот день является рабочим. При этом в ведомстве отметили, что выходной должен быть оплачиваем.

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В России 31 декабря стал выходным днем уже около в 40 регионах. Об этом в том числе объявили власти Санкт-Петербурга, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях, Чувашии, Камчатки, Сахалина и др.

Михаил Дегтярев Хабаровский край 31 декабря
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