В Кабардино-Балкарии объявили 31 декабря выходным для госслужащих

Нальчик, Кабардино-Балкария (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков объявил 31 декабря выходным днем. Соответствующий указ размещен на сайте республиканского правительства.

Согласно документу, взамен 31 декабря рабочим днем станет суббота, 26 декабря. Указ распространяется на госслужащих. Принять аналогичное решение рекомендовано руководителям всех организаций, которые расположены на территории республики.

На федеральном уровне 31 декабря в России остается рабочим днем. Однако у региональных властей есть право объявить этот день выходным по своему усмотрению.

Так, 31 декабря был объявлен выходным днем более чем в 30 регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях, Чувашии, на Камчатке, Сахалине и в других регионах.