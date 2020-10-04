Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии».

Как передали в авиакомпании, вертолет совершил жесткую посадку в нескольких десятках километров от города Среднеколымск. Сообщение об этом поступило около 08:00 по местному времени (02:00 мск).

На поиски находившихся на борту Ми-2 людей вылетит воздушное судно Ми-8 «Полярных авиалиний».

ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Среднеколымского района сообщает, что вертолет Ми-2 принадлежит частному лицу. По данным ведомства, на его борту находятся пять пассажиров, информации о пострадавших нет.