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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии».

Как передали в авиакомпании, вертолет совершил жесткую посадку в нескольких десятках километров от города Среднеколымск. Сообщение об этом поступило около 08:00 по местному времени (02:00 мск).

На поиски находившихся на борту Ми-2 людей вылетит воздушное судно Ми-8 «Полярных авиалиний».

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ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Среднеколымского района сообщает, что вертолет Ми-2 принадлежит частному лицу. По данным ведомства, на его борту находятся пять пассажиров, информации о пострадавших нет.

В ЕДДС также отметили, что на поиски вертолета на Ми-8 вылетели три спасателя и один представитель полиции.

В сентябре в Магаданской области аварийно приземлился вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа». Всего на борту воздушного судна, выполнявшего грузовой рейс, находились три человека. При посадке никто не пострадал.

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