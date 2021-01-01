Вертолет с 8 пассажирами совершил вынужденную посадку в ХМАО

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Вертолет Ми-8Т авиакомпании ПАО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» совершил вынужденную посадку в ХМАО. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Вертолет летел по маршруту Нягань — Березово. «В 15:47 (13:47 мск) была установлена неисправность правого двигателя. Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета в город Нягань», — рассказали в ведомстве.



На борту находились восемь пассажиров и три человека в составе экипажа. Посадка была произведена в штатном режиме в 16:11 (14:11 мск).

Как пояснили в прокуратуре, данный рейс не регулярный. Он производителя по заданию санитарной авиации. Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

25 ноября в аэропорту Волгограда вертолет Ми-8 зацепился за мачту освещения. Полет проходил без вооружения и пассажиров. Воздушное судно принадлежало Южному таможенному управлению, в результате происшествия никто не пострадал.