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Жена экс-главы Петербурга Полтавченко умерла после заражения COVID-19

Георгий Полтавченко
Георгий Полтавченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Жена бывшего губернатора Санкт-Петербурга и председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгия Полтавченко Екатерина умерла после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на депутата Государственной думы Игоря Дивинского, который при Полтавченко был вице-губернатором города.

Он рассказал изданию, что супруга Полтавченко умерла 21 декабря в одной из петербургских больниц. Ее похороны должны состояться 23 декабря.

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Издание 78.ru со ссылкой на собственный источник пишет, что Полтавченко скончалась из-за последствий коронавирусной инфекции.

В ОСК РБК посоветовали обратиться к пресс-секретарю Полтавченко. РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Георгия Полтавченко и депутату Госдумы Игорю Дивинскому.

Екатерине Полтавченко было 67 лет. Она окончила Институт культуры по специальности «библиотекарь-переводчик», позднее получила образование искусствоведа. В 1985 году у супругов родился сын.

Георгий Полтавченко руководил Санкт-Петербургом в 2011–2018 годах. В октябре 2018 года президент Владимир Путин предложил Полтавченко перейти в ОСК и отправил его в отставку с поста губернатора Петербурга.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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