Песков анонсировал поездку Путина в регион на Рождество

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на Рождество планирует посетит один из регионов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По словам Пескова, президент традиционно поедет в регион, но в какой, он пока не выбрал. Представитель главы государства также добавил, что до Нового года Путин поездок не планирует.

«Потом будут, конечно, в январе», — сказал Песков.

Последние три года Путин встречает Рождество в Санкт-Петербурге. В 2020 году он принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе. В этом же соборе президент встречал Рождество годом ранее.