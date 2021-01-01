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Песков анонсировал поездку Путина в регион на Рождество

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на Рождество планирует посетит один из регионов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По словам Пескова, президент традиционно поедет в регион, но в какой, он пока не выбрал. Представитель главы государства также добавил, что до Нового года Путин поездок не планирует.

«Потом будут, конечно, в январе», — сказал Песков.

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
Общество
Владимир Путин

Последние три года Путин встречает Рождество в Санкт-Петербурге. В 2020 году он принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе. В этом же соборе президент встречал Рождество годом ранее.

В 2018 году Путин участвовал в службе церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы также в Санкт-Петербурге. В 2017-м российский лидер встретил Рождество в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода, а в 2016 году — в храме Покрова Богородицы в селе Тургиново Тверской области.

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