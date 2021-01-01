В Петербурге бронетранспортер насмерть сбил человека

В Санкт-Петербурге бронетранспортер случайно переехал любителя военных реконструкций, он погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.

«Участник военной реконструкции попал под колеса БТР, в результате 38-летний мужчина погиб», — отмечается в сообщении.

Полиция проверяет инцидент. Как сообщили правоохранителям, это был несчастный случай.

Следственные органы СК по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей проводили в городе платное мероприятие в военном стиле, «организацию этапов военно-полевого выхода». «При движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия», — отметил СК. Мужчина скончался на месте.