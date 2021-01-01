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Общество ,  
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В Петербурге бронетранспортер насмерть сбил человека

В Санкт-Петербурге бронетранспортер случайно переехал любителя военных реконструкций, он погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.

«Участник военной реконструкции попал под колеса БТР, в результате 38-летний мужчина погиб», — отмечается в сообщении.

На учениях в Смоленской области БТР сбил двух росгвардейцев
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Полиция проверяет инцидент. Как сообщили правоохранителям, это был несчастный случай.

Следственные органы СК по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей проводили в городе платное мероприятие в военном стиле, «организацию этапов военно-полевого выхода». «При движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия», — отметил СК. Мужчина скончался на месте.

Авария произошла в Красносельском районе по адресу Гатчинское шоссе, 54. Петербургская «Фонтанка» пишет, что здесь регулярно проходят исторические фестивали военной реконструкции, однако администрация района и сообщества местных реконструкторов не анонсировали мероприятий на 28 ноября, когда произошла трагедия.

В пресс-службе Западного военного округа ТАСС уточнили, что боевая техника и личный состав округа не имеют отношения к ДТП.

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Осенью 2019 года на учениях в Смоленской области БТР сбил двух росгвардейцев. Один из них умер. Местное издание Smolnarod со ссылкой на источник передавало, что пострадавшие проводили разведку и искали взрывоопасные предметы, одна из мин на их дороге неожиданно взорвалась, из-за возникшего дыму водитель ехавшей следом БТР не заметил людей.

Санкт-Петербург полиция проверка ДТП БТР СК
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