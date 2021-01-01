Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в 2021 году

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В следующем году наиболее высокие зарплаты будут получать специалисты в сфере ИT и электронной коммерции, а также медицинский персонал, заключили эксперты сервиса по поиску работы Superjob. Результаты исследования есть у РБК.

Эксперты оценили самые востребованные отрасли в 2020 году, изучили высокооплачиваемые предложения декабря в этих отраслях и на их основании сделали прогноз на 2021 год.

Сфера электронной коммерции значительно выросла из-за пандемии, в 2021 году ей потребуется больше специалистов, чтобы сохранить темпы роста, сообщили в Superjob. Что касается медиков, в связи с коронавирусом на рынке труда наблюдается острая нехватка медицинского персонала, и это касается не только инфекционистов, сообщили в сервисе. Программисты и специалисты по информационной безопасности были высоко востребованы и до пандемии, «но сейчас рынок труда в ИT стал максимально соискательским», сказали в Superjob.

Кроме того, в сервисе отметили сферу туризма. По мнению аналитиков, сейчас в отрасли требуются специалисты, которые помогут переориентировать клиентов на открытые внутренние и немногочисленные внешние направления.