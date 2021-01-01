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Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в 2021 году

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В следующем году наиболее высокие зарплаты будут получать специалисты в сфере ИT и электронной коммерции, а также медицинский персонал, заключили эксперты сервиса по поиску работы Superjob. Результаты исследования есть у РБК. 

Эксперты оценили самые востребованные отрасли в 2020 году, изучили высокооплачиваемые предложения декабря в этих отраслях и на их основании сделали прогноз на 2021 год.

Эксперты оценили влияние второй волны пандемии на зарплату россиян
Экономика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Сфера электронной коммерции значительно выросла из-за пандемии, в 2021 году ей потребуется больше специалистов, чтобы сохранить темпы роста, сообщили в Superjob. Что касается медиков, в связи с коронавирусом на рынке труда наблюдается острая нехватка медицинского персонала, и это касается не только инфекционистов, сообщили в сервисе. Программисты и специалисты по информационной безопасности были высоко востребованы и до пандемии, «но сейчас рынок труда в ИT стал максимально соискательским», сказали в Superjob.

Кроме того, в сервисе отметили сферу туризма. По мнению аналитиков, сейчас в отрасли требуются специалисты, которые помогут переориентировать клиентов на открытые внутренние и немногочисленные внешние направления.

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
Общество
Фото:Joe Giddens / PA / ТАСС

Среди самых высокооплачиваемых вакансий декабря аналитики Superjob отметили предложения в сфере медицины. Так, врач-рентгенолог в Москве может получить от 250 тыс. руб., в Зеленограде анестезиолог-реаниматолог, который будет работать в «красной зоне», может рассчитывать на зарплату от 200 тыс. руб. Разработчики мобильных приложений, например iOS-разработчик в Москве, может получать от 210 тыс. до 260 тыс. руб., выяснили в Superjob. В Самаре кандидату на подобную должность предлагают от 120 до 140 тыс. руб.

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В октябре аналитики сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке. На самую большую зарплату в таком режиме может рассчитывать  программист-аналитик 1С — ему готовы платить до 270 тыс. руб. в месяц, заключили эксперты. Зарплату от 200 тыс. руб также может получить  менеджер внешнеэкономической деятельности на проекте.

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