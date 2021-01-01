В Приамурье врачи извлекли из сердца мужчины обломки иглы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Амурской области врачи областной клинической больницы провели операцию по извлечению из сердца 25-летнего мужчины обломков иглы. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В министерстве рассказали, что мужчина поступил с жалобами на боли в области сердца. Он пояснил, что напоролся на швейную иглу на диване, после чего сразу обратился в скорую помощь. Мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу, где в ходе обследования подтвердилось наличие в его сердце двух фрагментов инородного тела, один из которых находился в перикарде. В минздраве отметили, что ситуация осложнялась наличием крови в сердечной сумке.

В ходе экстренной хирургической операции медикам удалось извлечь два фрагмента иглы из сердца пациента. Хирург Сергей Аникин сообщил, что игла успела нанести множественные ранения правого желудочка сердца. «Жизнь парня могла оборваться в любой момент», — добавил он.

По данным регионального министерства, на следующее утро пациент мог вставать, спустя неделю его выписали.