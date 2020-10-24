Шварценеггер перенес новую операцию на сердце

Американскому актеру и экс-губернатору штата Калифорния Арнольду Шварценеггеру провели операцию на сердце, благодаря которой ему заменили аортальный клапан. Об этом актер написал в Instagram.

«Благодаря команде клиники Кливленда [город в США] у меня есть новый аортальный клапан», — сообщил Шварценеггер.

Как актер уточнил, этот клапан не первый, он заменил старый, ранее поставленный врачами. По словам Шварценеггера, он чувствует себя «фантастически» и уже может гулять по городу. Артист поблагодарил медиков, которые оказали ему помощь.

У Шварценеггера врожденный порок сердца, из-за чего ему необходим искусственный клапан. Весной 2018 года актеру понадобилось поменять клапан, который служил ему с 1997 года. Для этого актеру провели успешную операцию на открытом сердце.