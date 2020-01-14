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Врачи в Томске спасли проглотившего 31 магнитный шарик ребенка

Хирурги больницы скорой медицинской помощи №2 Томска извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Ребенок проглотил неодимовые магниты, но родители вовремя обратились к медикам после жалоб малыша на боли в животе. По данным депздрава, один из шариков проник в кишечник. Если бы он соединился с другими магнитами в желудке, то могли бы возникнуть серьезные повреждения желудка, которые вызвали бы перитонит, отмечается в сообщении.

Шарики были извлечены с помощью фиброгастроскопии (ФГС), когда в желудок через рот и пищевод вводится гибкая оптоволоконная трубка с освещением и видеокамерой.

Медики указали, что дети нередко проглатывают мощные неодимовые магниты. И, когда они слипаются внутри, захватывая слизистые оболочки желудка, его стенки и кишечник, то происходят множественные перфорации. Дети глотают неодимовые магнитные шарики не только из-за интереса, но и из-за их сходства с кондитерской посыпкой для тортов и пирожных, пояснили в депздраве.

Теги: врачи, ребенок, Томск
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