Главу управления автодорог Новосибирской области заподозрили в коррупции

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника государственного казенного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области». Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Также уголовные дела возбуждены в отношении брата чиновника и двух представителей коммерческих организаций, работающих в сфере автодорожного строительства. Они, а также сам глава управления, задержаны. Их подозревают в коррупционных преступлениях (ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК).

По версии следствия, в период августа по декабрь 2020 года начальник управления автодорог области лично и через посредника, которым выступал его брат, получил от двух представителей коммерческих организаций

взятки в размере 100 тыс. руб. и 5 млн руб. За это он обещал им сохранить ранее наработанные и сформировать новые договоры по выполнению госконтрактов по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автомобильных дорог Новосибирской области.

В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, следователи провели обыски в учреждении, коммерческих организациях и домах подозреваемых.