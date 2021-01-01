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Сотрудницу челябинского минздрава задержали по подозрению во взятке

В Челябинске при получении взятки была задержана начальник управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арина Устюгова. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на очевидцев. Ее задержание подтвердила порталу первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По данным издания, задержание произошло накануне в кофейне, которая находится рядом со зданием минздрава. Деньги в заведении ей передал представитель коммерческой фирмы, поставляющей дорогостоящие препараты детям, страдающим редкими заболеваниями, пишет 74.ru.

Как сообщает URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении чиновницы минздрава было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере). Размер взятки составил более 500 тыс. руб.

Главврача краевой больницы в Забайкалье задержали по делу о взятке
Общество
Фото:СК РФ

«В настоящее время работа ведется следственными органами. Министерство, конечно, заинтересовано в объективном расследовании и окажет следствию необходимое содействие», — сообщили РБК в пресс-службе минздрава Челябинской области.

РБК направил запрос в пресс-службу следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.

В апреле СК возбудил уголовное дело против заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Следствие утверждает, что подозреваемая в 2016–2017 годах получила взятку в сумме 2,2 млн руб. от заместителя генерального директора коммерческой организации. Взамен она предоставила «помощь в обеспечении оплаты по муниципальным контрактам». Дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

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