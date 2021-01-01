Сотрудницу челябинского минздрава задержали по подозрению во взятке

В Челябинске при получении взятки была задержана начальник управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арина Устюгова. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на очевидцев. Ее задержание подтвердила порталу первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По данным издания, задержание произошло накануне в кофейне, которая находится рядом со зданием минздрава. Деньги в заведении ей передал представитель коммерческой фирмы, поставляющей дорогостоящие препараты детям, страдающим редкими заболеваниями, пишет 74.ru.

Как сообщает URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении чиновницы минздрава было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере). Размер взятки составил более 500 тыс. руб.

«В настоящее время работа ведется следственными органами. Министерство, конечно, заинтересовано в объективном расследовании и окажет следствию необходимое содействие», — сообщили РБК в пресс-службе минздрава Челябинской области.