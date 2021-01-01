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При обрушении породы на кузбасском угольном разрезе погиб рабочий

Машинист экскаватора погиб при обрушении горной породы на угольном разрезе «Виноградовский» (входит в Кузбасскую топливную компанию) в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Ростехнадзора.

«При производстве добычи угля гидравлическим экскаватором произошло обрушение горной породы с рабочего борта угольного пласта. В результате под завалами в кабине экскаватора оказался машинист», — рассказали в ведомстве.

Источник агентства в оперативных службах региона сообщил, что на месте работали два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО). Через несколько часов после инцидента горноспасатели обнаружили под завалами машиниста, который скончался на месте от полученных травм.

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Фото:ГУ МЧС по Республике Хакасия

Как передает портал A42.RU со ссылкой на источник, под завалом оказались водитель бульдозера и два машиниста экскаватора. Два человека смогли выбраться и не пострадали.

Ранее шесть сотрудников лесоперерабатывающего предприятия пострадали в городе Усть-Илимске в Иркутской области при выбросе сероводорода. Следственный комитет начал доследственную проверку в рамках ст. 143 Уголовного кодекса России (нарушение требований охраны труда). Также проверку организовала Усть-Илимская межрайонная прокуратура.

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