При пожаре на угольном разрезе в Хакасии погиб человек

Фото: ГУ МЧС по Республике Хакасия

На угольном разрезе «Черногорский» в Хакасии произошел пожар в депо с тепловозами, в результате чего погиб человек. Об этом РБК сообщили в региональном главке МЧС.

«При проверке был обнаружен погибший сотрудник», — заявили в пресс-службе.

Информация о возгорании в здании на территории разреза «Черногорский» поступила в МЧС в 10:16 (06:16 мск) 15 декабря. Был объявлен повышенный ранг вызова.

В главке уточнили, что внутри депо горел тепловоз и частично пол из-за разлива горюче-смазочных материалов. Для тушения пожара были задействованы 57 человек и 20 единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось в 11:36 (07:36 мск). Площадь пожара составила 100 кв. м, добавили в МЧС. Четыре тепловоза были отбуксированы.