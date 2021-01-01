В Иркутской области из-за утечки сероводорода пострадали шесть рабочих

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Шесть сотрудников лесоперерабатывающего предприятия пострадали в городе Усть-Илимске при выбросе сероводорода. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, днем 22 декабря на промышленной площадке предприятия при производстве работ произошел выброс сероводорода. В результате пострадали шесть человек. Двое из них находятся в реанимации в стабильном состоянии.

По данному факту следователи начали доследственную проверку в рамках ст. 143 Уголовного кодекса России (нарушение требований охраны труда).

Помимо прочего, по факту случившегося проверку организовала Усть-Илимская межрайонная прокуратура, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как сообщили РБК в пресс-службе АО «Группа «Илим», инцидент произошел в цехе Усть-Илимского лесопромышленного комплекса при проведении плановых ремонтных работ на трубопроводе. В частности, произошла утечка остаточного газа в рабочую зону. При этом выброса газа за пределы цеха и в атмосферу не произошло. На место происшествия прибыли сотрудники СПАСС комбината, они оказали первую помощь и эвакуировали персонал из цеха.

Загазованность на месте инцидента ликвидирована, работает специальная комиссия по расследованию происшествия. Экологических и техногенных последствий, а также угрозы жизни и здоровью остальных сотрудников и жителей города нет. Комбинат работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.