Гидрометцентр предупредил о мощном антициклоне в европейской России

В течение наступившей недели на юге и в центре европейской части России из-за пришедшего антициклона установится морозная и солнечная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Мощный, я бы даже сказал супермощный антициклон стоит над этой территорией», — отметил он.

По словам эксперта, в связи с его влиянием всю неделю погода будет одинаковой, с понедельника и до выходных ежедневный прогноз не изменится. Как пояснил Вильфанд, антициклон сформировался в Сибири и переместился с востока на запад из-за редкого атмосферного процесса.

Жителей региона ждет много солнца, прогнозируется отсутствие осадков. В центре европейской России температура упадет на два градуса ниже нормы, на юге этой части страны страны столбик термометра понизится на 5-7 градусов ниже нормы.