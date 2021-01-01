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Arianespace назвала дату запуска «Союза» с космодрома Куру

Запуск российской ракеты-носителя «Союз» с французским военным разведывательным спутником CSO-2 с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 28 декабря. Об этом сообщает французская компания-оператор космических запусков Arianespace.

По данным Arianespace, запуск состоится в 19:42 мск.

«В качестве своего десятого и последнего запуска в этом году, а также пятого в 2020 году со средней ракетой-носителем «Союз», Arianespace отправит на солнечно-синхронную орбиту спутник наблюдения Земли CSO-2, предназначенный для применения в области обороны и безопасности», — говорится в сообщении оператора.

Пуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру снова перенесли
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Фото:Henri Griffit / AP

В свою очередь глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter, что ракета-носитель «Союз» будет вывезена на стартовый комплекс космодрома Куру 23 декабря.

Изначально ракету планировалось запустить весной, однако тогда космодром Куру приостановил запуски из-за пандемии коронавирусной инфекции, и старт перенесли.

космодром Куру Союз запуск
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