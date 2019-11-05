Госдума поддержала проект закона о воссоздании вытрезвителей

В соответствии с документом власти регионов предлагается наделить правом создания вытрезвителей. Второй законопроект дает полиции право доставлять туда пьяных

Госдума во вторник, 5 ноября приняла в первом чтении проект закона, разрешающего властям регионов создавать вытрезвители, предназначенные для помощи лицам, утратившим способность «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» вследствие алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

«Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», — объяснил необходимость принятия документа один из его авторов, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Сеть вытрезвителей существовала в России с советских времен, однако была ликвидирована в 2012 году. По оценке авторов законопроекта, в результате этого сейчас в России ежегодно гибнет от переохлаждения по 8–10 тыс. человек, оказавшихся на улице в беспомощном состоянии по причине алкогольного опьянения. Кроме того, эти люди нередко становятся жертвами преступников либо сами совершают преступления.

В соответствии с подготовленным группой сенаторов и депутатов Госдумы законопроектом власти регионов должны получить право создавать вытрезвители, в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.

При этом правила работы таких учреждений должно утверждать правительство России.