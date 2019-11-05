Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 13:07
Члены СПЧ назвали «неправомерной» ликвидацию движения «За права человека» Общество, 20:30 Госдума поддержала проект закона о воссоздании вытрезвителей Общество, 20:10 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 19:59 В Москве такси врезалось в припаркованные автомобили Общество, 19:49 Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией Общество, 19:42 Ректор ВШЭ впервые прокомментировал дело против Егора Жукова Общество, 19:34 В парламенте потребовали от Джонсона опубликовать доклад об угрозе России Политика, 19:29 Цена нефти впервые с сентября поднялась выше $63 за баррель Экономика, 19:25 Соревнование по здоровому эгоизму: годовая подписка на Амедиатеку РБК и Renault, 19:25 Планы по интеграции России и Белоруссии покажут президентам до 1 декабря Политика, 19:22 «Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» $22 млрд Политика, 19:18 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:17 Путин усомнился в необходимости подготовки бакалавров по русскому языку Общество, 19:09 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 18:55
Общество ,  
0 
Госдума поддержала проект закона о воссоздании вытрезвителей
В соответствии с документом власти регионов предлагается наделить правом создания вытрезвителей. Второй законопроект дает полиции право доставлять туда пьяных

Госдума во вторник, 5 ноября приняла в первом чтении проект закона, разрешающего властям регионов создавать вытрезвители, предназначенные для помощи лицам, утратившим способность «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» вследствие алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

«Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», — объяснил необходимость принятия документа один из его авторов, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Сеть вытрезвителей существовала в России с советских времен, однако была ликвидирована в 2012 году. По оценке авторов законопроекта, в результате этого сейчас в России ежегодно гибнет от переохлаждения по 8–10 тыс. человек, оказавшихся на улице в беспомощном состоянии по причине алкогольного опьянения. Кроме того, эти люди нередко становятся жертвами преступников либо сами совершают преступления.

В соответствии с подготовленным группой сенаторов и депутатов Госдумы законопроектом власти регионов должны получить право создавать вытрезвители, в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.

При этом правила работы таких учреждений должно утверждать правительство России.

Одновременно депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправку в закон «О полиции», дав полицейским право доставлять пьяных из общественных мест не только в медицинские организации, но и в специализированные учреждения, оказывающие помощь лицам, находящимся в состоянии опьянения.

«На сегодняшний день сотрудники полиции имеют право доставлять граждан, находящихся в состоянии опьянения, в больницы, однако полномочий по доставке их в специализированные социальные учреждения, активно создающиеся сейчас в регионах, у них по закону нет. При этом зачастую медики не видят оснований для госпитализации таких граждан, и беспомощные люди могут оказаться на улице, могут стать жертвами преступников или получить травмы», — пояснил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В мае предложения о воссоздании системы вытрезвителей поддержал главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. «Я считаю, что это необходимо. Мы северная страна, и нам нужны вытрезвители, нам нужна служба, которая бы помогала спасти людей», — сказал он.

Автор: Наталья Калюжная
Теги: вытрезвители, Госдума, законопроект
Материалы по теме
Президент отобрал у МВД вытрезвители и право на техосмотр
Общество
Общественный совет при МВД предложил вернуть вытрезвители
Общество
Законопроект о вытрезвителях поддержал профильный комитет Госдумы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter