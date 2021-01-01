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Политика ,  
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Власти Боснии объяснили происхождение подаренной Лаврову иконы

Сергей Лавров и Милорад Додик
Сергей Лавров и Милорад Додик (Фото: Fehim Demir / EPA / ТАСС)

Икона Николая Чудотворца, подаренная главе МИД России Сергею Лаврову председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, не является украденной, а информация об этом является клеветнической, поскольку через несколько дней после начала скандала никто не предъявил на нее права и доказательства, что она является чьим-либо культурным наследием. Об этом сообщает боснийский новостной портал klix.ba со ссылкой на пресс-службу канцелярии Додика.

Сергей Лавров находился с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине с 14 по 15 декабря, когда и получил этот подарок.

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14 сентября сербское информационное агентство Srna сообщило, что подаренная Додиком Лаврову икона якобы происходит из Луганска. Агентство опубликовало фотографию образа Николая Чудотворца в богатом окладе. В статье о ней утверждается, что работе более 300 лет и она была найдена в Луганске.

Впоследствии посольство Украины направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту с требованием объяснить, почему Лаврову подарили найденную на «оккупированной» Россией территории икону. Как заявили в Киеве, образ, предположительно, является украинским культурным наследием. Дипломаты попросили объяснить ее происхождение и вернуть Украине. Боснийская прокуратура начала проверку для установления происхождения артефакта.

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Сергей Лавров и Милорад Додик (слева направо) во время встречи 15 декабря

Глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович сообщила, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть икону. Как заявила министр, посольство интересовалось, как икона попала в Боснию и Герцеговину, а также требовало разъяснений.

19 декабря МИД России вернул икону обратно для выяснения происхождения.

Босния и Герцеговина Милорад Додик икона Сергей Лавров
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