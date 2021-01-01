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Подарившего Лаврову икону главу президиума Боснии госпитализировали

Сергей Лавров и Милорад Додик (слева направо) во время встречи 15 декабря
Сергей Лавров и Милорад Додик (слева направо) во время встречи 15 декабря (Фото: Armin Durgut / PIXSELL / PA Images / ТАСС)

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, подаривший главе МИД России Сергею Лаврову икону, найденную в Луганске, госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщает телеканал РТРС.

Додик ушел на самоизоляцию после того, как 16 декабря контактировал с человеком с коронавирусной инфекцией. В настоящее время политик находится в Университетском клиническом центе Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины). Он находится в стабильном состоянии.

МИД вернет Боснии подаренную Лаврову икону после протеста Украины
Общество
Сергей Лавров

Встреча Додика и Лаврова состоялась 15 декабря. В ходе визита российского министра в Сараево Додик подарил ему 300-летнюю икону в позолоченном окладе, которую нашли на территории Луганска.

После этого посольство Украины направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту с требованием объяснить, почему Лаврову подарили найденную на «оккупированной» Россией территории икону. В Киеве заявили, что образ Николая Чудотворца является украинским культурным наследием. Позднее в российском МИДе заявили, что вернут икону XVIII века, чтобы установить ее происхождение.

икона Сергей Лавров коронавирус
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