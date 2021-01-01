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Вучич оценил отказ членов боснийского президиума от встречи с Лавровым

Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images)

Действия двух членов президиума Боснии и Герцеговины (высший орган исполнительной власти страны), которые отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, оскорбляют традиции гостеприимства. Об этом заявил президент Сербии Александра Вучич на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым, трансляцию вел канал «Россия 24».

«Что касается того, что произошло в Сараево <...> для нас бы было оскорбительным не встретить гостя надлежащим образом. Но каждый выбирает свой путь», — сказал Вучич.

Лавров объяснил отказ членов президиума Боснии встретиться с ним
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Сергей Лавров

Ранее двое из трех руководителей президиума Боснии и Герцеговины заявили, что не будут встречаться с Лавровым, который прибыл в Сараево. Поводом стали заявления главы российского МИДа на встрече с председателем президиума Милорадом Додиком. Тогда Лавров заявил, что поддерживает резолюцию, в которой говорится о военном нейтралитете входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской.

Член президиума от хорватов Желько Комшич сказал, что вопросы о статусе Республики Сербской может решать только боснийский президиум и таким образом Лавров выказал неуважение к республике.

Сам Лавров, комментируя шаг членов боснийского президиума, заявил, что они отказались от встречи с ним не самостоятельно, а «по чьей-то подсказке». По его словам, они выражают интересы внешних сил.

В соответствии с Дейтонскими соглашениями Босния и Герцеговина состоит из Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Последняя появилась в 1992 году в период распада Югославии, после ударов ВВС НАТО в 1995 году по позициям боснийских сербов боевые действия были прекращены, начались переговоры. По Конституции в президиум Боснии и Герцеговины входят представители трех основных национальностей: серб, хорват и босниец-мусульманин, решения они принимают коллегиально, хотя один из них и является председателем президиума.

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