Вучич оценил отказ членов боснийского президиума от встречи с Лавровым

Александр Вучич (Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images)

Действия двух членов президиума Боснии и Герцеговины (высший орган исполнительной власти страны), которые отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, оскорбляют традиции гостеприимства. Об этом заявил президент Сербии Александра Вучич на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым, трансляцию вел канал «Россия 24».

«Что касается того, что произошло в Сараево <...> для нас бы было оскорбительным не встретить гостя надлежащим образом. Но каждый выбирает свой путь», — сказал Вучич.

Ранее двое из трех руководителей президиума Боснии и Герцеговины заявили, что не будут встречаться с Лавровым, который прибыл в Сараево. Поводом стали заявления главы российского МИДа на встрече с председателем президиума Милорадом Додиком. Тогда Лавров заявил, что поддерживает резолюцию, в которой говорится о военном нейтралитете входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской.

Член президиума от хорватов Желько Комшич сказал, что вопросы о статусе Республики Сербской может решать только боснийский президиум и таким образом Лавров выказал неуважение к республике.