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Пандемия коронавируса ,  
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ТЦ «Охотный ряд» пригрозили штрафом в ₽1 млн за нарушение карантинных мер

Фото: Евгений Стукалин / ТАСС
Фото: Евгений Стукалин / ТАСС

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) выявило повторные нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в торговом центре (ТЦ) «Охотный ряд» в Москве, в связи с чем ему грозит штраф в размере до 1 млн руб. Об этом сообщил «РИА Новости» главный инспектор объединения административно-технических инспекций столицы Ян Поповский.

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«ОАТИ повторно проведено обследование в торговом центре «Охотный Ряд». Несмотря на нарушения, выявленные на прошлой неделе, торговым центром так и не приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — пояснил Поповский.

Инспектор напомнил, что в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями.

Помимо прочего, ответственных сотрудников ТЦ «Охотный ряд» вызвали в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Поповский отметил, что штраф за соответствующие нарушения составляет до 300 тыс. руб., а если в результате будет нанесен вред чьему-либо здоровью, то размер штрафа может составить до 1 млн руб.

РБК обратился за комментарием к представителю ТЦ «Охотный ряд».

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Фото:blablabar.msk / Instagram

Впервые столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что ТЦ «Охотный ряд» могут оштрафовать или закрыть на 90 дней, до 16 декабря.

Как говорилось в заявлении штаба, штраф может грозить за то, что ТЦ не организовал должным образом соблюдение режима социального дистанцирования.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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