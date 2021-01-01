ТЦ «Охотный ряд» пригрозили штрафом в ₽1 млн за нарушение карантинных мер

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Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) выявило повторные нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в торговом центре (ТЦ) «Охотный ряд» в Москве, в связи с чем ему грозит штраф в размере до 1 млн руб. Об этом сообщил «РИА Новости» главный инспектор объединения административно-технических инспекций столицы Ян Поповский.

«ОАТИ повторно проведено обследование в торговом центре «Охотный Ряд». Несмотря на нарушения, выявленные на прошлой неделе, торговым центром так и не приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — пояснил Поповский.

Инспектор напомнил, что в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями.

Помимо прочего, ответственных сотрудников ТЦ «Охотный ряд» вызвали в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).