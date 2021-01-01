Ресторану в Москве пригрозили закрытием за нарушения на концерте Niletto

Фото: blablabar.msk / Instagram

В столичном ресторане Bla Bla Bar во время концерта певца Niletto выявили нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В заведении во время концерта Niletto были выявлены грубые нарушения социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе пояснили, что за это ресторан могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. руб. или закрыть на срок до 90 суток.

Представитель певца Ирина Щербинская в разговоре с РБК заявила, что во время концерта нарушений эпидемиологических норм не было.