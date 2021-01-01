Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
«Таких сегодня не делают». В России вспоминают Валентина Гафта Общество, 14:22 Готовы ли вы к ипотеке. Тест РБК и ВТБ, 14:16 Ресторану в Москве пригрозили закрытием за нарушения на концерте Niletto Общество, 14:13 МИД пригрозил Лондону ответом на санкции против спикера парламента Чечни Политика, 14:07 Олимпийская чемпионка Липницкая присоединилась к команде Плющенко Спорт, 13:54 СМИ сообщили о сомнениях США в шансах запустить «Северный поток-2» Политика, 13:51 Сбежал из дома с $5 и сделал миллионы на бирже: история Джесси Ливермора Инвестиции, 13:33 Как выиграть грант на реализацию своей идеи и получить поддержку эксперта РБК и АНО «РСВ», 13:28 Карабах заявил о ранении троих военных при атаке со стороны Азербайджана Политика, 13:13 «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Гафта Спорт, 13:08 Михалков назвал Гафта актером с грандиозным талантом Общество, 12:59 Клуб второй лиги ответил на обвинения в договорном матче Спорт, 12:47 Промзоны, заводы и автомобили: как изменилась экология в Москве РБК и ДПиООС, 12:36 Путин назвал смерть Гафта большой утратой для российской культуры Общество, 12:33
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Общество ,  
0 

Ресторану в Москве пригрозили закрытием за нарушения на концерте Niletto

Фото: blablabar.msk / Instagram
Фото: blablabar.msk / Instagram

В столичном ресторане Bla Bla Bar во время концерта певца Niletto выявили нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В заведении во время концерта Niletto были выявлены грубые нарушения социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе пояснили, что за это ресторан могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. руб. или закрыть на срок до 90 суток.

Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали после концертов Басты
Общество
Фото:Станислав Забурдаев / ТАСС

Представитель певца Ирина Щербинская в разговоре с РБК заявила, что во время концерта нарушений эпидемиологических норм не было.

«Людей там было немного, максимум 200 человек на весь бар. Я там была, неоднократно всем говорили надеть маски. Все артисты были в масках, только на сцене снимали. Вопрос: если кто-то из зрителей не надевает маску, то что с ним делать? Говорить, что не начнем концерт, пока все не наденут маску? Невозможно же повлиять на все 99%», — пояснила Щербинская

РБК обратился за комментарием в Bla Bla Bar.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу

В начале декабря в Санкт-Петербурге оштрафовали Ледовый дворец на 480 тыс. руб. из-за нарушений во время концертов Басты.

коронавирус концерт штраф новости
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
Дворец в Петербурге получил протокол о деле после концерта Басты
Общество
Главе комитета культуры Петербурга объявили выговор после концерта Басты
Общество
МГТУ имени Баумана оштрафовали на 500 тыс. руб. из-за мер по COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter