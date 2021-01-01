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Пандемия коронавируса ,  
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Власти пригрозили закрыть ТЦ «Охотный ряд» в Москве из-за COVID-19

Сотрудник Роспотребнадзора (справа) проверяет соблюдение масочного режима в торговом центре «Охотный ряд» в Москве
Сотрудник Роспотребнадзора (справа) проверяет соблюдение масочного режима в торговом центре «Охотный ряд» в Москве (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

ТЦ «Охотный ряд» в Москве могут оштрафовать на 1 млн руб. или временно закрыть из-за нарушений ограничительных мер по COVID-19. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Торговый центр не организовал достаточным образом соблюдение режима социального дистанцирования», — говорится в сообщении.

Столичные власти уточнили, что штраф или приостановка деятельности на 90 дней грозит ТЦ, в случае если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека. РБК обратился в пресс-службу Центрального аппарата Роспотребнадзора России. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ОАТИ.

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Общество
Фото:blablabar.msk / Instagram

Накануне власти пригрозили штрафом или приостановкой деятельности ТРЦ «Европейский» из-за несоблюдения мер по COVID-19.

Тем не менее столичное управление Роспотребнадзора 16 декабря сообщило, что в результате проведенного обследования ТРЦ нарушений противоэпидемического режима не выявили.

В ТРЦ «Европейский» также опровергли РБК информацию о выявленных нарушениях.

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Фото:Александра Краснова / ТАСС

«Заявление Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) имело скандальный характер, вследствие чего администрация ТРЦ «Европейский» считает заявление ОАТИ нарушением должностных полномочий и намерена подать в суд за нанесение репутационного вреда», — говорится в заявлении.

Москва ТЦ новости «Охотный ряд»
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