Путин подписал закон о запрете второго гражданства для парламентариев

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий лишение полномочий среди депутатов и сенаторов из-за наличия у них иностранного гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Еще одним из оснований для досрочного прекращения полномочий членов Совета Федерации станет несоблюдение требований о необходимом сроке проживания на территории соответствующего региона (пять лет непосредственно перед выдвижением или 20 лет в совокупности).

Помимо прочего, невозможной станет приостановка военной и правоохранительной службы на период осуществления полномочий сенатора и депутата. Также по истечении срока полномочий не будет предоставляться прежнее место работы.

Данный закон предусматривает внесение изменений в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

В настоящее время законом предусмотрено право лишать сенаторов и депутатов своих полномочий в случае обнаружения у них иностранных счетов и вкладов. Также парламентарии досрочно прекращают свои полномочия при официальном приобретении иностранного гражданства. Таким образом, одобренный закон расширяет список оснований.