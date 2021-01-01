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Политика ,  
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Путин подписал закон о запрете второго гражданства для парламентариев

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий лишение полномочий среди депутатов и сенаторов из-за наличия у них иностранного гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Еще одним из оснований для досрочного прекращения полномочий членов Совета Федерации станет несоблюдение требований о необходимом сроке проживания на территории соответствующего региона (пять лет непосредственно перед выдвижением или 20 лет в совокупности).

Помимо прочего, невозможной станет приостановка военной и правоохранительной службы на период осуществления полномочий сенатора и депутата. Также по истечении срока полномочий не будет предоставляться прежнее место работы.

Данный закон предусматривает внесение изменений в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

В настоящее время законом предусмотрено право лишать сенаторов и депутатов своих полномочий в случае обнаружения у них иностранных счетов и вкладов. Также парламентарии досрочно прекращают свои полномочия при официальном приобретении иностранного гражданства. Таким образом, одобренный закон расширяет список оснований.

В Думу внесли законопроект о запрете иностранного гражданства для послов
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Фото:Daniel Karmann / Global Look Press

В ходе своего послания Федеральному собранию в январе текущего года Владимир Путин анонсировал изменения в Конституцию. В частности, тогда он предложил закрепить в Основном законе запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для глав субъектов Федерации, сенаторов, депутатов Госдумы, председателя правительства и его заместителей, министров, руководителей иных федеральных органов, а также судей.

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Поправки в Конституцию на общероссийском голосовании поддержали 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 21,27%.

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