Медведев назвал новые санкции США «волной прощальной активности»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Введенные США санкции против российских и китайских компаний и ведомств являются «волной прощальной активности» и следствием «ущербной логики» американкой администрации. К такому выводу пришел заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности. Надо успеть ввести новые санкции в отношении большего числа российских и китайских компаний. <…> Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать Госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами», — написал он.

Зампред также подчеркнул, что эти ограничения блокируют свободу торговли и устраняют потенциальных конкурентов США. По его мнению, к надуманным угрозам со стороны России и Китая эти санкции не имеют никакого отношения.

Кроме того, Медведев увидел со стороны США злоупотребление понятием «национальная безопасность» с целью развить в стране русофобию и синофобию.