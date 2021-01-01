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Политика ,  
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Медведев назвал новые санкции США «волной прощальной активности»

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Введенные США санкции против российских и китайских компаний и ведомств являются «волной прощальной активности» и следствием «ущербной логики» американкой администрации. К такому выводу пришел заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности. Надо успеть ввести новые санкции в отношении большего числа российских и китайских компаний. <…> Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать Госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами», — написал он.

Зампред также подчеркнул, что эти ограничения блокируют свободу торговли и устраняют потенциальных конкурентов США. По его мнению, к надуманным угрозам со стороны России и Китая эти санкции не имеют никакого отношения.

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Кроме того, Медведев увидел со стороны США злоупотребление понятием «национальная безопасность» с целью развить в стране русофобию и синофобию.

Накануне Бюро промышленности и безопасности при Минторге США опубликовало список, в который вошли 45 российских и 58 китайских компаний и ведомств, которые, по мнению властей, сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Теперь для работы с США им придется получать специальные лицензии в бюро.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, так администрация США пытается «пнуть» и без того сложные отношения двух государств. Он также подчеркнул, что это очередной враждебный шаг со стороны Америки.

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