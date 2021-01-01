Россияне назвали главные слова 2020 года

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Россияне назвали словами 2020 года «коронавирус», «поправки в Конституцию», «самоизоляция», «дистанционное обучение» и «врачи». Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

«ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 2020 года. Ими стали «коронавирус» (61%), «поправки к Конституции» (29%), третье место разделили «самоизоляция», «дистанционное обучение» и «врачи» (по 23% соответственно)», — говорится в сообщении.

В ходе опроса большинство россиян также заявили, что в этом году система здравоохранения в целом, а также врачи и медперсонал работали с полной отдачей. Об этом сообщили 48% опрошенных, еще 22% предположили, что медики сделали даже больше, чем могли. Однако 23% считают, что практически ничего не было сделано.